(AUDIO) Și profesorii din Suceava ies mâine în stradă! Aproximativ 3000 de sindicaliști sunt așteptați sa participe la acțiune. Mitingul va fi urmat și de un marș. Liderii sindicatelor sucevene din invațamant se raliaza celor din intreaga țara și cer Guvernului, in continuare, ca salariul unui debutant sa fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, iar salarizarea intregului personal didactic de predare sa se realizeze in mod progresiv, in raport de funcție, studii, vechime și grad didactic. Liderul Alianței Sindicatelor din Invațamant Suceava, Giani Leonte: In momentul in care Guvernul a emis acea ordonanța de guvern, ordonanța 53, nu… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

