Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut, in mai a.c., cu 18.5% fața de aceeași luna a anului trecut, arata datele Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Romania este pe locul 14 in top.

- Cu peste o luna in urma, Alex Gavan, unul dintre cei mai valoroși alpiniști romani, a inițiat un proiect menit sa protejeze toata centura forestiera a Ilfovului și din jurul Bucureștiului. Recent, proiectul a primit aviz favorabil din partea a doua foruri importante.

- In campania sa de a pastra președinția Turciei, Recep Tayyip Erdogan are o arma secreta: reprimarea rețelelor sociale inspirata parțial de Europa. Președintele truc și partidul sau de guvernamant au adoptat noi reguli in stilul UE pentru a-și consolida controlul asupra platformelor digitale inainte…

- In urmatorii ani, in Romania, vor fi reimpadurite suprafețe care cumuleaza peste 56 de mii de hectare, a afirmat astazi, la Iași, secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului, Bogdan Balanișcu. El a participat la lansarea Programului de Reimpaduriri. Din PNRR, Romania poate accesa un fond de…

- Intr-un clasament al calitații aerului, intocmit de Agentia Europeana de Mediu, printre cele mai poluate orase din Romania se numara Piatra Neamt, Targu Mures si Iasi. Agenția de Protecția Mediului Mureș susține insa ca datele corespund anului 2021, cand intr-adevar au existat depașiri la particulele…

- Bacaul ocupa locul 261 in clasamentul realizat de Agenția Europeana a Mediului, privind calitatea aerului in orașe din Europa. Conform raportului, particulele fine din aerul din Bacau depașesc nivelul mediu admisibil, ceea ce poate avea un impact negativ asupra sanatații locuitorilor. Potrivit statisticilor,…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat miercuri ca Franta este un „aliat solid si de incredere” al Statelor Unite, dar ca este necesara implicarea Chinei, amintind de comerțul dintre americani și chinezi și ținand sa menționeze in acest sens: Nu avem vocatia de a fi idiotul satului.…

- Primaria Buzau anunța ca incepe programul Rabla Local, de casare a autovehiculelor uzate cu o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, care se incadreaza in norma de poluare EURO 3 și/sau inferioara, dupa ce Ministerul Mediului a decis sa faca o prealocare de fonduri orașelor reședința de județ din toata…