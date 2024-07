(AUDIO) Restricții în furnizarea apei potabile în județul Iași Seceta din ultima perioada și condițiile caniculare au determinat conducerea Societații „Apa -Vital” din Iași sa adopte decizii radicale. Ne spune mai multe, Constantin Mihai: Afectați sunt cetațenii din Pașcani și Harlau, dar și din comune din zona metropolitana a Iașului, cum ar fi Victoria și Popricani, ori cartiere din imediata vecinatate a municipiului Iași, Hlincea și Vișani. De asemenea, modificari ale programului de furnizare a apei potabile sunt și in Ruginoasa. Deocamdata doar pana la sfarșitul lunii iulie, in cartierele Hlincea și Vișani din Iași se furnizeaza apa doar in intervalul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

