(AUDIO) Profesorii suceveni au suspendat greva

Greva s-a stins și la Suceava. Liderii de sindicat au ieșit la ora 11,00 in Piața Centrala și au anunțat ca greva s-a suspendat. Ei au mulțumit profesorilor pentru modul in care au susținut protestele și au explicat ce s-a obținut de la Guvern. Giani Leonte, președinte Alianța Sindicatelor din Invațamant: Dupa cum vedeți, astazi pe esplanada nu avem protest la Suceava. Colegii au decis sa mearga in școli, sa mearga la catedra, este alegerea lor. Greva este suspendata in acest moment, deci nu este incetata oricand putem relua protestele. Noi n-am convins pe nimeni, de asta am și venit aici astazi,…