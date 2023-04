Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a emis o dispozitie prin care aproximativ 50 de politisti locali vor lua masuri in cele 74 de unitati de invatamant din municipiu, pentru a combate absenteismul scolar si alte probleme de ordine publica. Astfel, potrivit art. 360, alin (1), litera a) din Legea Educatiei Nationale…

- Parintii elevilor din Iasi trebuie sa fie mult mai atenti cand vine vorba despre prezenta tinerilor la orele de curs. Municipalitatea a luat masuri pentru a combate absentismul iar acestia se pot alege cu amenzi considerabile.

- Primarul Mihai Chirica a emis o dispozitie in urma caruia a stabilit numele politistilor locali care vor putea amenda parintii ai caror elevi chiulesc de la scoala. Potrivit edilului, amenda va fi de la 100 la 1.000 de lei. Primarul a invocat prevederile Legii Educatiei. In acelasi timp, potrivit primarului,…

- Masura a fost luata de CNAIR impreuna cu Politia Rutiera din cauza fenomenelor meteorologice extreme. Decizia are ca principal scop protejarea vietii cetatenilor, care ar putea ramane blocati pe drum in propriile autovehicule. Precizam ca aceasta masura se aplica si mijloacelor de transport persoane,…

- Federația Naționala a Parinților solicita masuri urgente pentru combaterea consumului și traficului de droguri in randul tinerilor, in contextul acțiunilor desfașurate de DIICOT privind instrumentarea unui dosar ce are ca obiect savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat,…

- Doua persoane au fost arestate preventiv in dosarul de trafic de droguri in licee. Masura a fost luata dupa ce ieri au avut loc noi percheziții domiciliare. Polițiștii au gasit droguri in locuințe ale elevilor.

- Asociația Parinților de la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași a anuntat organizarea unui protest fața de decizia de mutare a activitatii didactice in alte școli din municipiu. Secretarul Consiliului Director al Asociației Parinților de la Liceul Pedagogic, Catalin Leonte, a precizat ca evacuarea…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu de vegetatie uscata la Iasi. Din primele informatii furnizate de reprezentii ISU Iasi, incendiul se manifesta pe raza localitatii Baltati. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de interventie. „Forțe și mijloace de intervenție din cadrul…