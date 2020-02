Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul scris pe Facebook de parlamentarul iesean: "Nu poti ghici de pe margine intreaga bucatarie a unei decizii de partid, dar, in opinia mea, PNL Iasi tocmai a facut una dintre cele mai mari greseli pe care o putea face, adoptand drept candidat la primarie pe Mihai Chirica, actualul primar. Toti…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 10.000 de lei pentru afirmatia "O sa vina peste noi congolezii, somalezii, sirienii si alte natiuni care sunt coborate din copac mai deunazi...

- Potrivit CNCD, afirmatiile sale reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi. In septembrie anul trecut, pimarul din Iasi, Mihai Chirica, s-a lansat, intr-un interviu acordat BZI, intr-o serie de teorii rasiste si nu numai. Precizand ca vine…

- Mihai Chirica a avut o reactie vehementa dupa dezvaluirea „Adevarul” referitoare la proiectul prin care unchiul sau, dar si alte persoane controversate in Iasi, urmeaza a deveni cetateni de onoare ai orasului.

- Mihai Chirica a avut o reactie vehementa dupa dezvaluirea „Adevarul” referitoare la proiectul prin care unchiul sau, dar si alte persoane controversate in Iasi, urmeaza a deveni cetateni de onoare ai orasului.

- In Moldova, Klaus Iohannis a castigat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale in toate judetele. In ceea ce priveste prezenta la urne, in Moldova s-a inregistrat o participare sub media la nivel national. Dupa numararea voturilor din toate sectiile, in judetul Iasi, Klaus Iohannis…

- UPDATE, ora 20:00 – Peste 8.9 milioane de persoane au votat pana acum in toata tara in turul al doilea al alegerilor prezidentiale potrivit datelor Biroului Electoral Central. Vrancea – 46,89% Neamt – 44,08% Galati – 44,75% Bacau – 42,66% Botosani – 43,37% Iasi – 44,58% Suceava – 44,23% Vaslui – 37,11%…