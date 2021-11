Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Iasi, a intrat, de astazi, in scenariul portocaliu, in conditiile in care incidenta Covid a scazut la 3,89 de cazuri la mia de locuitori. In zona metropolitana Iasi in scenariul portocaliu mai sunt localitatile Holboca, Aroneanu si Popricani. Primarul Iasului, Mihai Chirica a precizat ca…

- In urma scaderii incidenței Covid in municipiul Iași sub pragul de 6 cazuri la mia de locuitori, primarul Mihai Chirica a anunțat ca, deocamdata, nu se adopta noi masuri de relaxare. Astazi, incidența Covid in municipiul Iași a scazut de la 6,47 la 5,95 de cazuri la mia de locuitori. In județul Iași,…

- In urma negocierilor de astazi la Compania de Transport Public din Iași s-a stabilit ca vor fi efectuate trei majorari salariale. Conform primarului Mihai Chirica, prima majorare va intra in vigoare din aceasta luna: Mihai Chirica: Am cautat tot ce am putut gasi in rezervele pe care compania și municipiul…

- Pe site-ul de specialitate al ANAF, astazi a fost publicat anunțul privind licitația pentru cantitatea de carbune necesara funcționarii CET 2 Holboca de la Iași. Primarul Mihai Chirica, a declarat ca licitația va avea loc in luna decembrie. Saptamana viitoare vor fi lansate invitațiile de participare…

- Programul de testare COVID pentru copii ar trebui extins la nivelul tuturor școlilor din Romania. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a precizat ca se observa prezența in școli a copiilor infectați COVID și, pe de alta parte, o iresponsabilitate din partea parinților acestora. Mihai Chirica a…

- Sarbatorile Iasului vor fi organizate in acest an in format restrans. Din cauza pandemiei de Covid-19 s-a renunțat la concerte și alte activitați distractive. Primarul municipiului, Mihai Chirica a menționat ca accentul se va pune pe sarbatorile religioase. Mihai Chirica: „S-a luat decizia ca sa nu…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca initiatorii marsului Iasi Pride 2021 au fortat organizarea actiunii la inceputul evenimentelor religioase de la Iasi din luna octombrie si ca acest lucru reprezinta "o provocare aproape nesimtita". "Nu a spus nimeni ca este impotriva lor si nu…

- Vlad Levente Viski, director executiv al organizației MozaiQ, care lupta pentru promovarea agendei LGBT in Romania, il ataca pe primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, dupa ce Primaria Iași a refuzat sa autorozeze un eveniment al comunitații gay. Refuzul se bazeaza pe prevederile legale, ținand…