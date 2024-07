Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit pompierilor, incendiul a fost anuntat duminica dupa-amiaza, pe o suprafata de circa 100 metri patrati, in zona fiind constate mai multe focare care ard la adancime, in prezent fiind afectata o suprafata de circa sapte ori mai mare."In data de 15.07.2024, pompierii militari valceni au efectuat…

- Primaria municipiului Iași a lansat licitația de concesionare a serviciului de termoficare. In urma cu doi ani, societatea franceza Veolia a suspendat contractul de concesionare a serviciului de termoificare dupa ce a desfașurat aceasta activitate timp de aproape 12 ani. In municipiul Iași mai sunt…

- "La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la acoperis si in mansarda casei, existand posibilitatea generalizarii la intreaga constructie, dar si la casa praznicala ce se afla la o distanta apropiata. Fortele de interventie au actionat pentru localizarea si lichidarea incendiului in…

- Conform datelor care apar pe site-ul primariei din Fagaraș, pe numele lui Grigorie Dan se afla mai multe suprafețe de teren. Concret, tatal lui Nicușor Dan deține nu mai puțin de patru titluri de proprietate. Primul a fost eliberat in 2018 și se refera la un teren arabil cu o suprafața de 5.600 metri…

- Instanta a apreciat ca, in proces, nu s a facut dovada ca suprafata revendicata ar fi faleza sau plaja litoralului romanesc. Suprafata vizata de actiunea in revendicare este de 2.800 de metri patrati. Expertiza efectuata in proces a stabilit faptul ca terenul nu ar fi nici plaja, nici faleza. Decizia…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, in localitatea Patroaia Deal, comuna Crangurile. Aproximativ 2.000 de metri patrați de vegetație au fost cuprinși de flacari. Pentru lichidarea flacarilor au acționat pompierii Detașamentului Gaești, cu o autospeciala de stingere…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa amiaza, in curtea fabricii de ciment din Medgidia, iar pompierii au anuntat ca ard cauciucuri pe o suprafata de o mie de metri patrati, iar focul nu se poate extinde.

- ”Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti continua procesul de modernizare a infrastructurii si anunta ca miercuri, 8 mai 2024, a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor de constructie a unei noi parcari la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti”m, a transmis, miercuri, CNAB. Sursa citata…