Intr-o a doua parte a interviului acordat Libertatea, omul de afaceri Ștefan Mandachi vorbește despre pasiunea sa pentru animale, despre refugiații ucraineni care au venit insoțiți de patrupedele lor preferate și care și-au gasit adapost in hotelul sau din Suceava, dar și despre ce primește in dar de…

Mariupol (sud-est) a devenit cel mai bombardat si mai devastat oras in timpul razboiului din Ucraina, dupa ce a suportat majoritatea atacurilor sustinute ale Rusiei, fiind considerat totodata cheia campaniei militare rusesti din aceasta tara, informeaza marti BBC.

Fostul numar 1 mondial, jucatoarea de tenis rusa Maria Sharapova, a fost criticata in mediile sociale pentru ca ar fi minimalizat conflictul actual dintre Rusia și Ucraina, in contextul in care ea a facut o donație și și-a incurajat urmaritorii sa ii urmeze exemplul, transmite Mediafax.

Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski sustine ca Ucraina a ajuns la un punct de cotitura strategica in razboiul sau cu Rusia, dar a avertizat ca o estimare exacta a duratei conflictului nu este posibila, potrivit unei alocutiuni inregistrate, postate pe pagina sa oficiala de Facebook, citata de…

Un tren militar blindat rusesc, cu noua vagoane, a fost mutat in regiunea ucraineana Kherson din Crimeea, potrivit unui videoclip postat pe rețelele de socializare.

Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, il critica dur pe patriarhul Kiril al Rusiei. Mesajul postat pe internet de Vasile Banescu reprezinta critica a Bisericii Ortodoxe Romane fața de cea din Rusia, de cand a inceput razboiul in Ucraina. Mesajul postat de purtatorul de cuvant al BOR este insoțit…

Primul roman mort in razboiul Rusia – Ucraina. A fost inregistrata prima victima de origine romana in conflictul militar pornit de Federatia Rusa in Ucraina. Este vorba de un militar in varsta de 32 de ani, care a pierit, joi, in atacul desfasurat de fortele militare ruse in regiunea Odesa Trupele ruse…

Președintele Biden și președintele Zelensky au vorbit astazi timp de 40 de minute, inormeaza CNN. Președintele american Joe Biden și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au vorbit vineri despre sancțiuni și asistența pentru aparare.