AUDIO: Porumbel ‘spion’ capturat!!!

Stiri pe aceeasi tema

- Pe aceasta platforma, puștii bogați se lauda cu iahturile, vacanțele, mașinile de lux și accesoriile de designer. In schimbul sumei de 450 de lire sterline, ai un serviciu non-stop de ”majordom”, aplicația iți inchiriaza avioane private, iți rezerva locuri la restaurantele cu stele Michelin, iți inchiriaza…

- In noaptea de 26-27 mai, Arhiepiscopia Tomisului le va oferi din nou credinciosilor Lumina Invierii, la fel ca in noaptea de Pasti. Invierea Domnului are consacrata o slujba speciala, savarsita in fiecare an la miezul noptii, in cadrul careia credinciosii primesc de la clerici Lumina lui Hristos, iar…

- Antonia lanseaza o piesa noua azi, la ora 16, „Como ¡Ay!”. Videoclipul este filmat din luna septembrie și este ceva „like 18 plus” dupa cum i-a avertizat Antonia azi dimineața pe Bogdan, Shurubel și Ionuț. In aceasta perioada, artista petrece mult timp cu familia, gatește, se bronzeaza cand copiii se…

- Bogdan a ajuns in momentul ala al pandemiei in care nu se mai poate tunde singur, crede ca e prea tarziu, dupa ce a facut toata lumea asta. Shurubel are intalniri romantice cu soția pe balcon, intilniri la care el intarzie. Cat despre Ionuț, el a ajuns in acel punct in care toate tricourile lui... View…

- Criza economica generata de coronavirus va fi mult mai grava decat ne așteptam, susține Banca Mondiala. Țarile din sudul Asiei se vor confrunta cu cea mai slaba performanța economica din ultimii 40 de ani, pe fondul epidemiei de coronavirus, ștergand decenii de progres in lupta impotriva saraciei,…

- Țarile din sudul Asiei se vor confrunta cu cea mai slaba performanța economica din ultimii 40 de ani, pe fondul epidemiei de coronavirus, ștergand decenii de progres in lupta impotriva saraciei, a anunțat Banca Mondiala, citata de BBC, potrivit MEDIAFAX.Economii precum India, Bangladesh, Sri…

- Christina Aguilera lanseaza noua piesa originala “Loyal Brave True”, alaturi de o noua varianta a “Reflection”, ambele cantece fiind incluse pe coloana sonora a filmului de live-action “Mulan”. Piesele insoțesc muzica originala din film și se regasesc pe un album al Walt Disney Records, care poarta…