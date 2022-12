Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare se vor desfașura dezbaterile publice, in teren, privind traseul viitoarei autostrazi A8 pe segmentul care traverseaza Carpații Orientali. Potrivit președintelui filialei Iași a PSD, Maricel Popa, soluțiile au fost identificate iar in primavara pot incepe lucrarile: ”Va fi luni dezbaterea…

- Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la inceputul saptamanii viitoare va depune o plangere penala pentru modul in care a fost gestionat terminalul care urmeaza a fi construit la Aeroport. Demersul este facut dupa ce conducerea aeroportului…

- In ziua de 7 decembrie 2022, la ora 03:49:39 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 140km, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 61km E de Brașov, 77km N de Ploiești, 115km S de Bacau, 130km…

- In ziua de 7 decembrie 2022, la ora 03:49:39 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 140km, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 61km E de Brașov, 77km N de Ploiești, 115km S de Bacau, 130km…

- Eurodeputatul Dragoș Benea a reacționat la anunțul desemnarii lui Dorinel Umbrarescu drept caștigator al licitațiilor pentru Autostrada A7 Moldova, sectorul Focșani – Bacau. Europarlamentarul a anunțat ca execuția lucrarilor se va semna in Bacau. „Daca nu vor fi contestații, in decembrie vom semna la…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat, marti, ca autostrada A7, cunoscuta drept autostrada Moldovei, ar fi trebuit sa fie realizata in urma cu 10-12 ani, aratand insa ca la acest moment lucrarile se desfasoara mai repede decat graficul prevazut. "Noi ar fi trebuit sa avem autostrada…

- Situație revoltatoare la Buzau. Spitalul județean a ramas fara cei doi medici cardiologi, iar oamenii mor pe capete. In urma cu doar o saptamana, liderii PSD se bateau cu pumnii in piept ca de la Buzau se da ora exacta in Romania. Exista o situație critica la nivelul județului Buzau, criza medicilor…

- Președintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, l-a atacat pe președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, susțind ca realizarile ca deputat sunt doar ca „se plimba intr-o limuzina de lux” si doua vizite in SUA al caror unic efect este ca „si-a regasit fratele geaman, ambasador al Romaniei in SUA, care,…