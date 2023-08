Mai multe nereguli au fost constatate, vineri, la Maternitatea din Botoșani. Una dintre acestea vizeaza condițiile deplorabile din vestiarele asistentelor și infirmierelor, situate la subsolul cladirii. Lenuța Pancu, fost asistent pe secția de neonatologie: ”Nu am reușit sa ii fac sa ințeleaga ca eu cu hainele de acolo urc la bebeluși, in sectorul terapiei, personalul din ATI și personal de la sala de naștere. Doar asistentele și infirmierele au condiții decente. Am facut petiție la Ministerul Sanatații in septembrie 2019 și am spus ca sunt purici, șobolani. Am primit un raspuns de la DSP Botoșani…