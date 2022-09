Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o toamna plina de proteste. Se face apel la toate forțele din Poliția Romana și Armata, dupa majorarea salariala facuta de Guvern, in sectorul bugetar.Nemulțumiți de creșterea salariala facuta de Executiv, in aceasta luna, polițiștii pregatesc mișcari de amploare. Vezi AICI apelul facut la…

- Individul a fost depistat in trafic in noaptea de marți spre miercuri de polițiștii din Capitala. Pe numele sau exista un mandat de arestare emis in Republica Moldova „intr-un caz de omor savarșit cu cruzime”, a transmis Poliția. „In urma verificarilor efectuate, cu privire la identitatea conducatorului…

- Dupa ce șoferul refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, pe o strada din Sectorul 3 din București, agenții au plecat in urmarirea barbatului. Individul a avariat autospeciala de Politie, iar politistii au tras focuri de avertisment pentru a-l opri. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Hairstylist-ul vedetelor, Bassam Dabbas, a depus plangere la poliție dupa ce a fost jefuit in timp ce se afla intr-o sala de fitness din București. Acestuia i-a fost furata suma de 60.000 de lei. Bunurile i-ar fi fost furate din vestiarul care era inchis cu cheie. Printre altele, hairstylist-ul lasase…

- Andrei Iulian Stancu, ofiter de politie judiciara la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de patru infractiuni de coruptie. Potrivit…

- Fetita de 2 ani si 7 luni din comuna Nicolae-Balcescu, data disparuta de parinti a fost gasita de politisti la scurt timp dupa sesizare, ea nefiind victima vreunei infractiuni, au anuntat reprezentantii IPJ Bacau, potrivit Agerpres."Minora a fost gasita. E in stare buna. Nu a fost victima vreunei infractiuni",…