- ​Asimptomaticii care nu au comorbiditati vor fi evaluati la domiciliu si programati pentru investigatii medicale, a anuntat duminica, la Iasi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa cum stiti, asimptomaticii odata cu primirea rezultatului ar trebui sa anunte medicul de familie, Directia de Sanatate…

