- George Ivascu a declarat, vineri, la Iasi, unde a vizitat cateva obiective culturale, ca Ministerul Culturii va da bani pentru noua cladire a Operei Nationale, dar si pentru reabilitarea sediului in care functioneaza Filarmonica ieseana. Intrebat cati bani vor fi alocati pentru cele doua obiective,…

- Joi – Opera, vineri – Filarmonica, in Piata Sfatului! Pe final de saptamana, brasovenii vor avea parte de inca un concert extraordinar in aer liber, in Piata Sfatului. Vineri, 6 iulie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii, sub bagheta lui Cristian Orosanu, va invita…

- Diana a luat nota maxima atat la Limba și Literatura Romana, cat și la Limba și Literatura Germana, Matematica și Anatomie Anul trecut, Ansira Dinu, eleva a Colegiului National Banatean din Timisoara, a luat singurul 10 din județul Timiș la examenul maturitații. Diana Dehelean a terminat profilul…

- Ministrul Culturii, George Ivașcu, a transmis MAE adresa prin care solicita, in numele statului roman, amanarea unei decizii privind includerea Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO pe data de 30 mai, cu doua saptamani inainte de a cere introducerea „in regim de urgența” a subiectului pe ordinea de zi…

- Potrivit primarului Gheorghe Flaca, George Ivascu are programata o intalnire la Consiliul Judetean (la care va participa si directorul Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Arad), dupa care urmeaza una la Primarie. Gheorghe Falca a precizat ca are de gand sa-i prezinte…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, si-a exprimat marti convingerea ca europenii sunt capabili sa consolideze in continuare prezentul comun, privind cu speranta spre viitor. "Faptul ca azi romani si maghiari, germani si polonezi, francezi si germani, maghiari si slovaci stam…