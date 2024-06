Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației, in calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reforma și Reziliența (PNRR), lanseaza apelul de proiecte „Granturi pentru unitațile de invațamant pilot”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 15: Educație. Obiectivul…

- Aproape toate scolile din judetul Arad au solicitat si obtinut finantari prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru dotari cu echipamente IT si mobilier, achizitiile fiind de zeci de milioane de lei, la un nivel fara precedent dupa 1989, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii…

- Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta PNRR , a anuntat joi deschiderea unui apel de proiecte pentru dezvoltarea competentelor digitale in cadrul caruia urmeaza sa fie formate cel putin 100.000 de cadre didactice…

- Ministerul Educatiei a anuntat vineri ca are in vedere lansarea unui nou apel de proiecte pentru formarea profesionala continua a cadrelor didactice care predau in licee cu clase cu profil agricol/silvic. Programul de formare a cadrelor didactice din liceele cu profil agricol va fi finantat prin Planul…

- Burse pentru elevi Ministrul Educatiei , Ligia Deca, a anuntat, luni, ca vor fi introduse modificari in privinta burselor elevilor, din anul scolar 2024 – 2025. Va aparea bursa de rezilienta , care se va acorda elevilor cu media cel putin 7 si care fac parte din primii 30 la suta dintre elevii unei…

- La nivelul Primariei Suciu de Sus se dorește achiziția unui sistem aerian fara pilot uman la bord, compus din vehicul aerian fara pilot, compus din drona. ”Din dorința de a facilita o mai buna monitorizare și inspecție a zonelor și situațiilor de risc de pe raza U.A.T. Suciu de Sus, la nivelul Primariei…

- Unitațile de invațamant din Targu Jiu vor fi dotate cu echipamente IT in valoare de 2 milioane de euro. Fondurile sunt asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliența. „Invitam societațile comerciale sa se inscrie la licitația pentru dotarea unitaților de invațamant din Targu Jiu cu echipamente…