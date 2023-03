Stiri pe aceeasi tema

- A fost o seara de poveste la aniversarea celor 65 de ani ai Radio Tg.Mureș. Big Band-ul Radio Romania și Maxiliam Muntean de la New Vegas Show au ridicat publicul in picioare. Au fost minute in șir de aplauze. Ascultatorii Radio Tg. Mureș s-au bucurat de concertul aniversar de inalta clasa, „I"ve got…

- Pentru prima data in istoria salvamontului din Romania Sursa articolului: Premiera naționala la Salvamont Mureș! Doua surori au devenit salvamontiṣti profesioniṣti (FOTO) Credit autor: L A. Source

- Ultimul meci al rundei a 27-a din SuperLiga de fotbal a avut loc luni, 27 februarie, pe Stadionul „Ilie Oana" din Ploiești, unde echipa gazda, FC Petrolul, a cedat cu 2-5 in fața campionanei CFR Cluj (FOTO, cu oaspeții in vișiniu). In fotoliul de lider a ramas Farul Constanța (cu 58 de puncte), urmata…

- Asociația „Grupul Milvus" vorganizeaza Gala de Premiere a concursului „Cu ochii pe pajiști". Evenimentul va avea loc sambata 14 ianuarie la Studium Hub incepand cu ora 11.00. Gala de Premiere a concursului „Cu ochii pe pajiști" at Sursa articolului: Gala de Premiere a concursului „Cu ochii pe pajiști"…

- LEGE Peste cel mult 3 luni șoferii ar trebui sa poata descarca online istoricul sancțiunilor de circulație Citește articolul complet Șoferi ATENȚIE – Peste 3 luni puteți descarca online istoricul amenzilor. De unde și cum at Sursa articolului: Șoferi ATENȚIE – Peste 3 luni puteți descarca online istoricul…

- A rezultat o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat Sursa articolului: Accident in Targu Mures provocat de un sofer de 71 de ani aflat sub influenta alcoolului Credit autor: L A. Source

- Leul ar putea reveni, anul viitor, pe tendinta de depreciere usoara fata de euro, dupa un 2022 in care Banca Nationala a utilizat cursul de schimb drept ancora anti-inflationista, considera analistii. Astfel un euro ar ajunge, la finalul lui 2023, la putin peste 5 lei. Cu detalii, Iulian Olescu: Articolul…

- Post-ul Deputat PSD de Mureș, Conf. Univ. Dr. Cornelui Florin Buicu va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Deputat PSD de Mureș, Conf. Univ. Dr. Cornelui Florin Buicu va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor:…