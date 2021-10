Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR, George Simion, a publicat pe contul sau de youtube, o inregistrare audio in care sustine ca deputatul PNL Cosmin Sandru, care ar incerca sa-l convinga pe deputatul AUR, Ciprian Titi Stoica sa lipseasca marti de la votul motiunii de cenzura. Sandru neaga ca ar fi negociat si oferit…

- „Organizarea congresului PNL, sub promisiunea primirii de bani din PNRR sau Anghel Saligny este de natura penala. Le recomandam oamenilor sa nu mai susțina...ca daca il votați pe Cițu da de la el banii. Intreaga activitate a partidelor politice e finanțata din banii noșttri.Liberalul Cosmin Șandru i-a…

- AUR a dat luni seara, publicitații, o inregistare realizata de deputatul AUR Ciprian Titi Stoica in care acestuia i se ofera de catre liberali funcții in deconcentrate pentru membri AUR la schimb cu susținerea Guvernului la moțiunea de cenzura. „Eu ti-o spun direct, promovam cativa oameni unde…

- „Ca sa nu mai existe discutii in spatiul public cu privire la sansele pe care motiunea de cenzura le are sa treaca, invitam parlamentarii PSD si USR PLUS sa voteze cu bilele la vedere, asa cum vor proceda si parlamentarii AUR. Guvernul Citu trebuie sa cada, iar un vot transparent este un vot in aceasta…