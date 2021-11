Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de la Liceul Sportiv din Iasi a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce un elev a pulverizat spray iritant lacrimogen in sala de curs, iar femeii i s-a facut rau. Politistii Sectiei nr. 2 Politie Iasi au fost sesizati despre faptul ca unei profesoare de la Liceul Sportiv i s-ar fi facut rau…

- Primii patru pacienți in stare grava, infectați cu noul coronavirus, au fost deja internați in secția ATI a Spitalului Modular de la Lețcani. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, a declarat ca pe parcursul nopții stocatorul de oxigen a fost umplut, in cursul dimineții s-au…

- In județul Iași se amenajeaza noi paturi in secțiile ATI COVID, incepand de astazi, ca urmare a dublarii, in ultimele zece zile, a ratei internarilor pacienților covid in secțiile de terapie intensiva. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a anunțat ca intr-o prima etapa, la Spitalul CFR, numarul paturilor…

- Mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii Aeroportului din Iași au fost votate de consilierii județeni. Directorul interimar al Aeroportului, Romeo Vatra, a precizat ca in prima etapa va fi construit noul terminal T4 și va fi extinsa actuala parcare, urmand lucrari de modernizare la terminalul…

- Pacienții infectați cu diferite boli ușor transmisibile, incepand de maine, nu vor mai fi internați la Spitalul de Boli Infecțioase, ci la secțiile de specialitate ale celorlalte spitale din județ. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat ca medicii din respectivele spitale vor putea beneficia…