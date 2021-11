Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Spitalul Modular de la Lețcani, s-a efectuat schimbarea garzii cadrelor medicale, detaște din Republica Moldova in Romania. Cele 32 de cadre medicale au fost inlocuite cu zece medici, zece asistenți și zece paramedici, a delcarat managerul interimar al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași,…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași spune ca pacienții vor ramane fara oxigen in cursul zilei de azi și ca daca nu se vor gasi soluții, vor fi nevoiți sa foloseasca oxigen tehnic și nu medical. „In momentul de fața, din nefericire in cadrul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Capacitatea de internare in secția de terapie intensiva de la Spitalul modular de la Lețcani, va fi marita de la 30 la 48 de paturi, a declarat, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu Pentru ceilalți pacienți infectați cu virusul Sars Cov 2, dar care au forme medii, capacitațile…

- Primii patru pacienți in stare grava, infectați cu noul coronavirus, au fost deja internați in secția ATI a Spitalului Modular de la Lețcani. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, a declarat ca pe parcursul nopții stocatorul de oxigen a fost umplut, in cursul dimineții s-au…

- Marți trebuia sa se deschida Spitalul Modular de la Lețcani pentru a primi și trata pacienții depistați cu COVID-19. Unitatea, insa, nu are oxigen, astfel ca se amana deschiderea ei. In aceste situații, pacienții stau pe targi in unitațile de primiri urgențe ale spitalelor, sperand la eliberarea unui…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi, Vasile Cepoi, a anuntat, sambata, ca Spitalul Mobil de la Letcani va fi redeschis marti, 12 octombrie, pentru persoanele aflate in stare grava din cauza infectarii cu COVID-19, acesta urmand sa functioneze dupa mai bine de opt luni de cand a fost…