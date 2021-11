Stiri pe aceeasi tema

- O femeie cu COVID din Iași a murit in timp ce se afla cu familia la cumparaturi. Soțul ei a fost cel care a sunat la 112, deoarece femeia intrase in stop cardio respirator. Aceasta s-ar fi tratat timp de 10 zile acasa, pentru o presupusa gripa, fara a consulta un medic. Un echipaj de pe ambulanța a…

- De astazi, la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, se administreaza anticorpi monoclonali persoanelor infectate cu virusul Sars CoV-2 care nu sunt in stare grava. Coordonatorul UPU Smurd, Diana Cimpoesu, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, a declarat ca tratamentul poate fi administrat pacientilor…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași va trata, incepand de miercuri, doar persoanele infectate cu virusul Sars Cov 2. Managerul interimar al unitații medicale, Florin Roșu, a declarat ca, in ultimele doua saptamani, se constata un aflux crescut de pacienți, in prezent fiind internate 100 de persoane…