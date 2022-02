Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie, concubini, au fost bagati dupa gratii Un copil in varsta de doi ani se afla in coma de gradul IV, cu prognostic rezervat, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost batut de mama sa si de concubinul ei. Copilul a fost adus prima data la Spitalul de Neurochirurgie…

- Medicii de la Spitalul de Copii din Iasi se lupta sa salveze viata unui copil de 2 ani aflat in coma de gradul al IV-lea care a fost transferat de la Spitalul de Neurochirurgie pe timpul noptii. Acesta are mai multe fracturi vechi si noi, care par a urmarile unor acte de violenta, nu a unor accidente.…

- La Spitalul de copii ”Sf. Maria” din Iași a fost deschisa inca o secție pentru copiii infectați cu virusul Sars CoV 2. In prezent, pe zona roșie Covid, sunt internate 38 de persoane. In secția de terapie intensiva sunt 7 copii, dintre care unul este ventilat mecanic. Managerul unitații medicale, Alina…

- Starea fetiței de 13 ani din Bacau accidentata de o locomotiva in gara se menține cu prognostic rezervat, dar laba piciorului drept a fost reimplantata. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii ”Sf Maria” din Iași, Solange Roșu a declarat ca fata a ajuns in stare grava, dar conștienta la unitatea…

- Patru copii erau internati ieri la Terapie Intensiva cu forma grava de COVID-19, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, iar doi dintre ei erau intubati si ventilati mecanic. Tulpina Omicron a dus la o raspandire comunitara accentuata care a crescut fulminant numarul de copii internati la unitatea…

- Dupa trei saptamani, fetița in varsta de doua luni, transportata de la Roman la Iași, in urma unui atac al tatalui sau, a fost externata și se simte bine. Ea a suferit mai multe plagi in zona abdomenului, in urma unor altercații in familie, care au culminat cu moartea surorii gemene si ranirea mamei…

- Fetita din municipiul Roman, care a fost injunghiata de tatal ei in urma cu o saptamana, se afla in stare stabila. Managerul Spitalului de Copii din Iasi, Alina Belu a declarat ca deocamdata mama fetitei nu s-a internat deoarece in urma altercatiei avute cu sotul ei, au rezultat mai multe plagi injunghiate…

- Starea fetiței in varsta de doua luni, care a fost injunghiata de tatal ei și care a fost transportata in regim de urgența la Iași, in momentul de fața este stabila. Managerul Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, Alina Belu, a declarat ca starea fetei s-a ameliorat, urmand ca in perioada urmatoare…