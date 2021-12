(AUDIO) IAȘI: Programul destinat sărbătorilor de sfârșit de an Consilierii locali de Iași au aprobat, astazi, in ședința extraordinara, programul destinat sarbatorilor de sfarsit de an. Primarul Mihai Chirica a declarat ca se ia in calcul organizarea unui concert in noaptea de Revelion, care va fi susținut doar de artisti din tara. La trecerea dintre ani va avea loc si un foc de artificii. Spre deosebire de anii precedenți, in acest an nu vor mai avea loc sarbatori in cartiere. In total, 700 de mii de lei vor fi alocati desfasurarii acestor evenimente, a mai spus Mihai Chirica: Mihai Chirica: Intenția este de a face un concert la trecerea dintre ani, sa fie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

