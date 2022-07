Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, un fost viceprimar, dar si angajati ai primariei au fost trimisi in judecata de DNA Iasi intr-un dosar privind ilegalitati in domeniul imobiliar. Conform unui comunicat transmis, joi, de DNA, Chirica este acuzat de complicitate la fals intelectual si complicitate la…

- Polițiștii din Vaslui au deschis dosar penal pentru ucidere și vatamare corporala din culpa dupa accidentul produs, aseara, pe DN 24 A, in localitatea Zorleni. Doua persoane au murit, iar alte 11 au ajuns la spital, in urma coliziunii intre un autotren, un autoturim și o caruța. A fost activat planul…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale, au efectuat patru perchezitii in municipiul Braila in cadrul unui dosar penal intocmit pentru inselaciune in domeniul imobiliar, informeaza vineri IPJ Braila. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doi angajati ai OTP Bank au fost pusi sub acuzare de DIICOT pentru frauda, dupa ce o grupare ar fi reusit sa transfere si sa scoata din banca 70 de milioane de lei, in doua luni, in conditiile in care retragerile cash sunt atent monitorizate.

- UPDATE, ora 10:30 – Polițiștii ieșeni au deschis dosar penal in cazul accidentului de noaptea trecuta, soldat cu 4 morți și 3 raniți. Purtatorul de cuvant al IPJ Iași Iași, Ioana Bilea a declarat ca polițiștii continua cercetarile. Ioana Bilea: In noaptea de 16 spre 17 iunie in jurul orei 01:00 am fost…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a cam ramas fara personal, dupa ce instituția a comis „imprudența” de a le verifica cunoștințele celor angajați in perioada pandemiei, pe atunci strict in baza unui interviu. In urma cu mai bine de doi ani, in instituțiile cheie, implicate in combaterea pandemiei…

- Ieșenii vor beneficia de transport public gratuit in fiecare zi de vineri. Consilierii locali au votat, astazi, introducerea gratuitații pentru toate persoanele care doresc sa circule cu mijloacele Companiei de Transport Public. Primarul Mihai Chirica a spus ca aceasta inițiativa, denumita Vinerea Verde,…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica și fostul viceprimar, Gabriel Harabagiu, sunt acuzați de noi fapte de corupție in dosarul bloculului din Tatarași care a fost ridicat deși nu ar fi respectat indicatorii urbanistici din autorizația de construire. Imobilul construit pe strada Vasile Lupu de firma omului…