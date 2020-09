Prezent astazi la Iasi, Ministrul Finantelor, Florin Citu, a precizat ca in acest an se asteapta o scadere economica de 3,9 la suta din PIB. In egala masura, deficitul bugetar al Romaniei va fi de 8,6% in acest an. Florin Citu arata ca daca nu ar fi fost conditiile pandemiei atunci din acest deficit s-ar fi eliminat cele 24 de miliarde de lei consumate pe cheltuielile generate de criza Covid-19 in ultimele luni. Florin Cițu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/8-sept-rdj-20-Florin-Citu.mp3 (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)