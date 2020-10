Stiri pe aceeasi tema

- Aflat sambata la Iași, Nelu Tataru a discutat cu oficialii locali, dar și cu presa. Iar la un moment dat, a fost intrebat, pe fondul celei de-a patra zile la rand in care in Romania sunt raportate peste 2.000 de cazuri noi de infectari cu noul coronavirus, daca se așteapta sa creasca numarul cazurilor…

- Desi a fost inaugurat saptamana trecuta, spitalul modular suport COVID construit la Letcani, nu poate primi deocamdata pacienti. Dupa vizita de ieri in judetul Iasi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat astazi, la Piatra Neamt, ca unitatea nu este asezata structural si, in plus, nu are toate…

- Romania se afla deocamdata in primul val al pandemiei de COVID-19, iar numarul imbolnavirilor zilnice nu pare sa scada. Deși ieri s-a inregistrat cel mai mic numar de cazuri din ultimele doua luni, respectiv 692, acesta esta datorat numarului insuficient de teste efectuate, 7.331, astfel ca bucuria…

- Aproximativ 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 ii revin Romaniei din prima transa. De acestea urmeaza sa beneficieze persoanele vulnerabile, precum și cadrele medicale și cadrele didactice, a declarat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate din populatie…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a explicat care este situația in privința redeschiderii restaurantelor, acum, cand in Romania sunt constant peste 1.000 de cazuri noi de coronavirus zilnic, iar astazi s-a inregistrat un nou record negativ pentru 24 de ore, 1.504 cazuri.„Dincolo de aceste creșteri,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, susține ca Romania n-ar fi inregistrat atatea cazuri de coronavirus daca oamenii și agenții economici respectau regulile de prevenție impotriva virusului SARS-COV-2 atunci cand au fost adoptate masurile de relaxare.

- S-a intamplat intr-o emisiune, unde Alexandru Rafila nu si-a putut stapani criza de ras atunci cand moderatorul i-a citit niste declaratii facute chiar de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, desi era vorba de situatia actuala privind cresterea cazurilor de coronavirus din Romania. „Suntem pe acel trend…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, spune ca numarul de noi imbolnaviri cu COVID-19 s-ar putea reduce peste doua, trei saptamani, daca populatia va respecta regulile de protectie sanitara. El a declarat astazi, la Sibiu, ca urmeaza doua saptamani de crestere progresiva a cazurilor de infectare, atat timp…