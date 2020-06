Stiri pe aceeasi tema

- De vineri au existat 32 de noi cazuri de infectare, numarul total fiind 727, dintre care 485 sunt persoane vindecate (deci 242 de cazuri active internate la Spitalul de Boli Infectioase si la Spitalul CFR), 28 de persoane sunt in carantina si 4.512 in izolare. „Avand in vedere cresterea numarului de…

- O profesoara si un elev de clasa a VIII-a din Iasi au fost confirmati pozitiv cu COVID-19. Este vorba de directoarea adjuncta de la Liceul „Alexandru Ioan Cuza”, iar baiatul invata la scoala „Vasile...

- In acest sfarsit de saptamana, la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" doi dintre pacienti au fost mutati din Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) in sectie, starea lor de sanatate fiind mai buna. De asemenea, cele sase cadre medicale care au fost confirmate cu noul coronavirus au o stare „relativ…

- Au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, colonelul Viorel Demean, a fost depistat pozitiv la testul pentru virusul COVID-19, el fiind internat duminica la Spitalul…

- O pacienta din Suceava infectata cu noul coronavirus a intrat, astazi, in stop cardio – respirator, fiind transferata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Este vorba despre o femeie de 64 de ani, om de afaceri, intoarsa recent din Dubai. Pacienta a fost confirmata cu virusul COVID 19 in cursul…

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate si externate (36 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si 1 la Iasi). De la ultima informare…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 222 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 33 de cazuri noi,…