Stiri pe aceeasi tema

- Cauza barbatului ucis in Autogara Sud Pitești, in aprilie 2021, dupa intervenția forțelor de ordine, a ajuns la al cincilea termen la Tribunalul Argeș. Luni au depus marturie in fața instanței cei doi jandarmi implicați in caz și un membru al echipajului de pompieri care se afla la fața locului, pentru…

- Sectia pentru Judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis prelungirea delegarii maiorului Dumbrava Edgar Laurentiu, judecator la Curtea Militara de Apel Bucuresti, in functia de presedinte al Tribunalului Militar Bucuresti. Mandatul este valabil incepand cu data de 30.07.2024, pana la…

- Fostul ministru se afla in inchisoare, fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6 ani de detenție pentru luare de mita. In acest caz, Inalta Curte de Casație și Justiție a ținut cont de decizia CJUE din 21 decembrie 2021 potrivit careia in dosarele cu fonduri europene și corupție nu trebuie…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului functionar public in sensul legii penale , este acuzat de presupusa savarsire infractiunii de cumparare de influenta, iar Ilie Petre, consilier in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, este suspectat de complicitate la cumparare de influenta. Dosarul a fost instrumentat…

- Acum doi ani, un barbat in varsta de 63 de ani a murit dupa ce a fost imobilizat de polițiști și jandarmi. Dosarul a fost deschis la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București, insa aceasta instanța și-a declinat competența, in decembrie 2022, in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- O bomba de 500 de kg a fost descoperita in apropierea Mewa Arena, stadionul echipei germane de fotbal FSV Mainz, anunta postul american de televiziune CBS Sports. Zona din jurul stadionului a fost evacuata din cauza bombei respective, datand din cel de-al Doilea Razboi Mondial si care este inca activa,…