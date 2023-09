Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a fost spulberat de o mașina cand se afla pe trecerea de pietoni, in Iași. Șoferița responsabila de incident a fugit apoi de la fața locului, fara sa se intereseze de starea copilului. Ea a fost gasita in trafic de politisti si dusa la audieri.

- Un copil a fost adus in stare grava la Spitalul "Sf. Maria" din Iasi, luni seara, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa la trecerea de pietoni aflata la intersectia strazii Decebal cu bulevardul Cantemir.Managerul Spitalului pentru Copii "Sf. Maria", Alina Belu, a declarat ca este vorba…

- Un copil de 7 ani a fost lovit marți seara pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Cantemir din Iași de catre un șofer care nu a oprit la locul accidentului. Poliția il cauta pe faptaș, iar copilul a fost transferat, in stare grava, dar conștient, la spital.O mașina care circula pe unul dintre bulevardele…

- Un adolescent de 14 ani, din comuna Racaciuni, a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o autoutilitara, in timp ce traversa strada pe la trecerea de pietoni din localitate. Șoferul a fugit de la locul accidentului, insa polițiștii i-au dat de urma. Pe data de 17 septembrie, in jurul orei 19.00, polițiștii…

- „Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un autoturism ar fi acrosat o tanara in varsta de 27 de ani, din Bodesti, ce se afla angajata in traversarea strazii pe marcaj pietonal, ulterior acesta parasind locul accidentului. Conducatorul auto, o femeie in varsta de 45 de ani, din Piatra-Neamt,…

- La data de 23 august a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Andrei Mureșanu s-ar fi produs un eveniment rutier al carui conducator auto nu a ramas la fața locului dupa producerea acestuia. In baza sesizarii…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident de circulație in zona magazinului Kaufland din Vlaicu. Un barbat de 70 de ani, biciclist, a fost lovit pe trecerea de pietoni. Șoferul care l-a accidentat a fugit de la locul accidentului. La fața locului a sosit o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean…