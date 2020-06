Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul USLIP Iași a anunțat in aceasta seara faptul ca a fost testat pozitiv prima persoana care lucreaza in invațamant, la Școala „Titu Maiorescu” din Iași, și solicita ca elevii și profesorii sa nu participe la cursurile de pregatire care incep de maine la toate școlile din țara, pentru cei din…

- Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut Nistor, a precizat ca este vorba despre doi medici de la sectia de terapie intensiva si doua infiermiere. Cadrele medicale au fost in contact cu cinci pacienti suspecti de Covid 19, la acel moment, care se aflau in Spitalul Parhon pentru dializa. Intre timp,…

- Școala, ca instituție fundamentala a statului, trebuie sa faca fața unei noi provocari: garantarea dreptului la educație pentru toți copiii, in condițiile in care unitațile de invațamant sunt inchise. Cursurile online sunt o soluție la indemana atunci cand elevii și familiile acestora au dispozitivele…

- Pentru majoritatea elevilor, gradinitele, scolile si universitatile nu se mai redeschid anul acesta. Elevii vor continua scoala online, iar mediile li se vor incheia cu notele obtinute pana pe 12 iunie, cand vor intra in vacanta. Exceptie vor face elevii din clasele terminale, care vor putea reveni…

- Astfel, aceste clase ar da teze, elevii ar urma sa fie ascultati pe baza recapitularilor, se vor incheia medii, se vor completa foi matricole si se vor depune cererile pentru examen. Elevii ar fi in grupe de cate maxim 15 si distantati fizic in scoli. Potrivit propunerilor, in urmatoarele doua saptamani…

- Focar de infectie cu noul coronavirus la Spitalul din Pascani. 10 din cei 48 de pacienti internati in Sectia de Ingrijiri Paliative a unitatii sanitare au fost testati pozitiv pentru Covid 19 si vor fi transferati, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Pacientii au intrat in contact cu…

- Ministerul Educației a anunțat miercuri ca a fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și/sau intarirea capacitații sistemului de invațamant preuniversitar prin invațare online. Documentul precizeaza masuri specifice pentru desfașurarea procesului de invațare on-line din invațamantul…

- UPDATE – Starea pacientei din Suceava, infectata cu noul coronavirus, care a fost operata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, este stabila, insa prognosticul ramane rezervat. Managerul institutiei, Lucian Eva, a declarat ca pacienta, in varsta de 65 de ani, a trebuit sa fie operata in regim de urgenta,…