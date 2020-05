Stiri pe aceeasi tema

- Doua strazi si un parc din Iasi au de astazi denumiri noi. Splai Bahlui Mal stang (tronsonul cuprins intre strada Palat si Soseaua Nationala) are numele bulevardul Regele Ferdinand I al Romaniei. Splai Bahlui Mal drept (tronsonul cuprins intre Soseaua Nationala si parcul din Podu Ros) are numele bulevardul…

- Odata cu ridicarea starii de urgenta, la 15 mai, se vor redeschide parcurile și cimitirele din Iasi. Astazi, intr-o conferinta de presa, primarul Mihai Chirica a subliniat ca cimitirele se redeschid, dar va exista obligativitatea evitarii aglomeratiilor. Mihai Chirica: Prin personalul pe care il avem…

- Pentru limitarea raspindirii noului coronavirus, Primaria municipiului Iasi a instituit noi masuri de preventie, de aceasta data in piete. Acestea vor ramane deschise in continuare, dupa cum a precizat primarul Mihai Chirica. Mihai Chirica: Am instituit și implementat in Piața Alexandru cel Bun și in…

- La hotelul din cadrul Caminului T20 al Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Tudor Vladimirescu sunt cazate 17 cadre medicale de la Spitalul de Pneumoftiziologie, 4 de la Sfantul Spiridon si 10 de la UPU Sfantul Spiridon si 24 de la Spitalul de Neourochirurgie, a anuntat primarul Mihai Chirica.…

- Un banner cu mesajul "Chirica, nu esti binevenit in PNL” a fost desfasurat, miercuri dimineata, in fata sediului PNL Iasi, de catre cativa membri liberali.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun fel. Se numeste trafic de influenta'…

- Inaintarea propunerii ca Mihai Chirica sa fie candidat al PNL la functia de primar al Iasului arata ca liberalii ieseni nu au candidat propriu la aceasta functie si nu au reusit sa fructifice rezultatele alegerilor prezidentiale. Declaratia apartine primarului Iasului, Mihai Chirica, care a mai spus…