- Starea copilului electrocutat dupa ce s-a urcat pe un vagon de tren si care a suferit arsuri pe 80- din suprafata corporala se mentine in continuare extrem de grava. Acesta se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi si a trecut prin mai multe interventii chirurgicale. Prima interventie…

- Unu din cinci copii nascuti in perioada pandemiei de COVID, la Maternitatea "Bucur", unitate care primeste exclusiv mame pozitive la testul pentru SARS-CoV-2, a prezentat probleme medicale legate de prematuritate, arata organizatia Salvati Copiii. Aceasta a lansat un "apel urgent" pentru dotarea prioritara…

- Cadrele medicale de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria”, din Iași, se confrunta cu un caz deosebit de grav: o adolescenta de 17 ani, care a nascut zilele trecute, are o forma grava de COVID-19. Adolescenta a fost transferata la Iași de la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon”, din Focșani. „Pacienta prezinta…

- Pacientul in varsta de 15 ani transportat aseara de la Roman la Spitalul de Copii din Iași ramane intr-o stare extrem de grava. Managerul interimar al unitații medicale, Alina Belu a precizat ca adolescentul a suferit o electrocuție pe aproximativ 80 la suta din suprafața corpului in urma escaladarii…

- Numarul copiilor depistati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare in Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi este in continua crestere in ultima perioada. Ieri, in zona rosie a unitatii medicale se aflau 16 pacienti, dintre care 3 aveau nevoie de ingrijire in ATI. „Avand in…

- UPDATE, ora 12:00 – Medicii sunt rezervati in cazul fetitei de un an din Vaslui, care a ajuns in stare grava la Spitalul de Pediatrie ‘Sfanta Maria’ din Iasi, dupa ce a fost gasita de familie cu capul intr-o galeata cu apa. Managerul unitatii, Alina Belu, a declarat ca ea se afla internata in sectia…

- La nivelul judetului, au fost raportate 87 cazuri noi de infectie Covid sambata si 97 duminica. Alte patru persoane au murit la Iasi in urma infectiei, in acest weekend. Sase dintre cei noua copii din tara infectati cu COVID-19, internati pe sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI), sunt la…

- Fetita de 9 ani din localitatea Horpaz, județul Iași, gasita zilele trecute in stare critica in piscina din curtea casei, este menținuta in viața de aparate. Tragedia s-a intamplat in weekend, fetița ar fi intrat in piscina nesupravegheata si, probabil, nestiind sa inoate, salvatorii au gasit-o fara…