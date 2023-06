Evaluarea Naționala incepe maine, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. In județul Iași acest examen este susținut de 7.200 de absolvenți de clasa a 8-a. Din acest an, media generala obtinuta in cadrul Evaluarii Nationale are o pondere de 100% in calculul mediei de admitere in clasa a IX-a și nu se mai ține cont de media claselor gimnaziale. Constantin Mihai are toate datele: Aproape 7.200 de absolvenți de clasa a VIII-a din județul Iași susțin in zilele de 19 și 21 iunie examenul de Evaluare Naționala. Dintre aceștia, peste 3.500 sunt din mediul rural și 3.600 din urban. In tot județul…