(AUDIO) Documentația tehnică în vederea consolidării și reamenajării sediului Filarmonicii Iași, actualizată Documentația tehnica in vederea consolidarii și reamenajarii sediului Filarmonicii Iași a fost actualizata astazi, in ședința Consiliului Județean Iași. Suma destinata investiției a fost marita cu 245 de mii de lei, inițial fiind alocați 580 de mii de lei. Intr-o prima etapa, proiectul a fost depus pentru finanțare in cadrul Programului Național de Redresare și Reziliența, iar maine, o delegație a Consiliului Județean Iași se va deplasa la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, in vederea obținerii celei de-a doua finanțari. Președintele forului județean, Costel Alexe a declarat ca, in urma creșterii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

