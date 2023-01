Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului municipiului Iași pentru anul 2023 a fost publicat de Guvern in Monitorul Oficial. Primarul Mihai Chirica a precizat ca prioritațile noului an sunt ecologizarea spațiului public, extinderea proiectului de achiziție pentru tramvaiele și autobuzele electrice,…

- In fiecare an, pe 1 Decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, se organizeaza parade militare și diverse ceremonii pentru aniversarea Zilei Naționale. Manifestarile organizate la Iași vor debuta cu semnarea documentelor oficiale de infrațire cu localitațile Balți și Hancești din Republica Moldova. Primarul…

- Direcția de Asistența Sociala Brașov aduce la cunoștința publicului ca tichetele sociale distribuite in cadrul Campaniei “Dar din suflet pentru seniori”, cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 2022, pot fi ridicate incepand cu data de 05.12.2022. In urma modificarilor aprobate in ședința ordinara a Consiliului…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat ca manifestarile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei vor incepe la ora 11,00 și se vor desfașura in Piața Palatului, iar dupa amiaza va fi pornit iluminatul festiv. Mihai Chirica: Ziua de 1 decembrie care va incepe de dimineața cu mai multe momente legate…

- Primul transport de carbune din Africa de Sud pentru CET-2 Holboca a ajuns la Iași. Primarul Mihai Chirica a declarat ca cea dea doua nava, din primul transport, este in Marea Mediterana și se indreapta catre Portul Constanța. Edilul a adaugat ca instalația este amorsata, dar la CET-2 Holboca activitatea…

- Sarbatorile de iarna pot fi dificile, atunci cand nu ai cu cine sa le imparți, iar pentru acești nativi, singuratatea pare a fi cea mai grea boala. Cine sunt cei cinci reprezentanți ai horoscopului european care se vor confrunta cu probleme in viața sentimentala. Verifica sa vezi daca te numeri printre…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a cerut, astazi, directorilor de unitați de innvațamint din municipiu sa faca economii, in vederea scaderii consumului de energie electrica și termica. Edilul a declarat, in cadrul ședinței de Consiliul Local, ca vor incepe controale in școlile din municipiu pentru a…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, invita companiile interesate sa se implice in organizarea Targului de Craciun, in Piata Constitutiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…