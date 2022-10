(AUDIO) Dieta unei persoane la început de sezon gripal La inceputul sezonului gripal, dieta unei persoane ar trebui sa fie bogata in vitamine și minerale pentru a crește imunitatea organismului. Este una dintre concluziile unei conferințe de profil care s-a desfașurat aseara la Iași. Evenimentul a avut in prim plan legatura dintre dieta și necesitatea suplimentarii cu vitamine și minerale. Medicul nutriționist Cristina Iuliana Lazar a afirmat ca in alimentația zilnica ar trebui sa fie limitate preparatele prajite, painea alba, dulciurile și produsele de patiserie. Ea a subliniat ca recursul la suplimente trebuie sa fie insoțit și de recomandarea unui… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

