Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța ca de luni, 1 februarie, in centrele de vaccinare va putea fi administrat și vaccinul Moderna, pe langa cel de la Pfizer-BioNTech. De asemenea, mai spune Comitetul de coordonare a vaccinarii, peste 35.000 de persoane vor fi reprogramate pentru prima doza a vaccinului anti-COVID.…

- 37.840 de persoane au fost vaccinate in Romania in ultimele 24 de ore, dintre care 1.411 au primit a doua doza. De la inceputul campaniei de vaccinare in țara noastra (pe 27 decembrie), bilanțul a ajuns la 363.426 de persoane vaccinate, anunța hotnews .Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre…

- Deși au prioritate la vaccinare pentru ca sunt la risc in aceasta pandemie, oamenii cu boli cronice nu au reușit sa se programeze pentru a fi imunizați. Motivul este simplu, nu apar ca și bolnavi cronici in registre. Exista milioane de romani care sufera de boli cronice, insa nimeni nu știe numarul…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunța ca in perioada 15 ianuarie, ora 15.00, pana duminica, ora 11.00, pe platforma informatica au fost realizate s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a doua de vaccinare, dintre care 115.954 adulti peste varsta 65 ani, 46.806 persoane…

- Vineri incepe a doua etapa a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 FOTO: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, care urmarește imunizarea a aproximativ cinci milioane de persoane, începe mâine. Adriana Leu ne spune…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SAR-CoV-2, a precizat marți ca 272 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite din 27 decembrie și pana in acest moment in țara noastra. ”Au fost 272 de doze pierdute, adica s-a irosit, in medie, o doza de centru. Au fost depașiri…

- Autoritatile fac eforturi pentru a extinde viteza de vaccinare anti-COVID a populatiei. DSP Bucuresti anunta ca are nevoie de voluntari pentrru a constitui echipe mobile de vaccinare in Capitala.

- Vaticanul a anunțat ca va incepe campania de vaccinare impotriva coronavirusului „in urmatoarele zile”. La vaccin vor avea prioritate, prima data, angajații din sistemul sanitar și persoanele in varsta. „Este probabil ca vaccinurile sa ajunga in a doua saptamana din ianuarie, in cantitate suficienta…