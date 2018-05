Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va incerca joi sa obtina sustinerea unanima a partenerilor sai europeni pentru condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie. Insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Premierul britanic Theresa May va incerca joi sa obtina sustinerea unanima a partenerilor sai europeni pentru condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie. Insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, comenteaza AFP. "Provocarea adresata de Rusia…

- Premierul britanic Theresa May a atacat Rusia in discursul pe care l-a sustinut sambata la Congresul Partidului Conservator, la Londra, dupa o saptamana de puternice tensiuni diplomatice, pe care le-a folosit pentru a obtine sprijin, scrie AFP.

- Premierul britanic Theresa May a acuzat ieri Rusia ca este ”vinovata” de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe sol britanic si a anuntat ca represalii suspendarea contactelor bilaterale cu Moscova si expulzarea a 23 de diplomati rusi. ”Nu exista alta concluzie decat cea potrivit careia statul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmit agențiile de presa internaționale. De asemenea, sefa executivului…

- In Anglia, cu trei luni inainte de Campionatul Mondial din Rusia, continua scandalul. Theresa May acuza Rusia oficial de "sfidatoarea tentativa de asasinat pe pamantul nostru" și se face presiuni ca Anglia sa boicoteze Mondialul. Premierul britanic i-a cerut lui Vladimir Putin explicații, dupa ce s-a…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…