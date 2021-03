(AUDIO) Bacău: Un bărbat a înjunghiat mortal doi muncitori într-un apartament din Onești Doi muncitori care lucrau la renovarea unui apartament din Onești, județul Bacau, au fost omorați de fostul proprietar. Acesta i-a sechestrat in apartament și apoi i-a injunghiat din cauza ca fusese evacuat din casa prin decizie judecatoreasca. Gabriel Pop are detalii: Barbatul de 60 de ani a sunat la Poliție sa anunțe ca i-a sechestrat pe cei doi și ca-i va ucide daca nu se revine asupra sentinței de evacuare. La fața locului s-au deplasat echipe de politiști, inclusiv un negociator din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau pentru luarea masurilor legale. La scurt timp insa barbatul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

