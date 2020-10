Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de angajați și patroni din industria HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele) au protestat, duminica, in centrul Bacaului fața de inchiderea restaurantelor și cafenelelor. Masura a fost decisa de Comitetul Județean pentru Situații de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, miercuri, suspendarea tuturor activitaților cu publicul a operatorilor economici de tip HoReCa din comuna Pojorata. Este vorba despre firmele care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau ...

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de vineri, in toate pietele, targurile si statiile de autobuz din judetul Braila, masura fiind adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Masura a…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis, sambata, ca purtearea maștii este obligatorie in spațiile publice deschise. Excepție de la aceasta masura fac Piața Victoriei și centrul istoric al orașului.„Se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca, incepand cu data de 3 august, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatiile deschise aglomerate, ca masura de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis, vineri seara, sa puna în carantina patru localitati în care exista focare de COVID-19, respectiv Gurahont, Bontesti, Seleus si Moroda, iar masura a fost confirmata, sâmbata dimineata,…

- Masca devine obligatorie de la 1 august in aer liber si in judetul Prahova. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit astazi ca masura se va aplica in piete, targuri, statii de autobuz, peroane, zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si in exteriorul obiectivelor turistice,…