AUDIO. ARTISTUL ROMÂN CARE A TRĂIT EXPERIENȚE UNICE PRINTRE SHAMANI Silviu Tudor, membru trupei FLY DJS, a avut parte de o experiența incredibila in escapada pe care a facut-o in Mexic, aici a descoperit taramul shamanilor! Artistul a simțit ca trebuie sa ramana alaturi de ei și a trait viața la cote maxime avand parte de trairi intense ca niciodata pana acum. Așa a rezultat și noul single FLY DJS – OMALENA, inspirat de shamani. OMALENA – poțiunea magica! Ce înseamnă “OMALENA”? Un cumul al tuturor sentimentelor traite, de la Obsesie la Mister, de la Agonie și Libertate, la Extaz și Nebunie, toate combinate perfect cu nimic altceva decât Adevăr. FLY DJS au… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

