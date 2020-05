(AUDIO) Anchetă de amploare la Iaşi şi Bucureşti! Zece persoane din judeţul Iaşi au murit după ce au băut alcool sanitar contrafăcut Ancheta de amploare la Iasi si Bucuresti! Zece persoane din judetul Iasi au murit in ultimele saptamani dupa ce au baut alcool sanitar contrafacut. Spirtul ar fi continut alcool metilic, extrem de toxic. Poliția si procurorii au declanșat o ancheta in județul Iasi, precum și la București, acolo unde ar fi fost fabricat spirtul. Zeci de perchezitii au loc, astazi, in capitala si in judetul Ilfov la persoane care au produs alcoolul sanitar contrafacut, si care ulterior a fost vandut in mai multe magazine din judetul Iasi. In cursul zilei de astazi reprezentantii acestei societati vor fi… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a dezvaluit ca persoana care a comercializat spirtul contrafacut a fost identificata. „In ziua de 24.04.2020, IPJ Iași s-a sesizat cu privire la faptul ca pe raza judetului Iași, in perioada 15-24.04.2020, au fost inregistrate mai multe decese cauzate de intoxicația cu alcool metilic, ale…

- "Clientul meu s-a bazat pe buna credinta a comerciantului din Bucuresti si a comercializat acest alcool sanitar. Nu a stiut niciodata ca in loc de alcool etilic, acest produs contine alcool metilic. Cand a aflat ce s-a intamplat a contribuit activ in ancheta, a colectat tot ce a putut sa…

- Zece persoane din judetul Iasi au murit din cauza spirtului contrafacut din comert. Vizati de ancheta sunt doi cetateni arabi, ei fiind suspectati ca au produs si distribuit spirt ce continea in loc de alcool etilic alcool metilic, o substanta otravitoare care produce moartea la scurt timp dupa consum.

- Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa dupa noaptea trecuta, cand in comunitatea rușilor lipoveni din Stolniceni Prajescu, o localitate aflata la 70 de kilometri de Iasi, trei oameni au murit in mai puțin de 24 de ore. Analizele au aratat ca cele doua femei și un barbat s-au intoxicat…

- Trebuie spus ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman. In acest caz, in loc de alcool etilic s-a folosit alcool metilic, o substanța otravitoare care produce moartea la scurt timp dupa consum, anunța BZI . Deși alcoolul metilic nu…

- Zece persoane din Iasi au decedat dupa ce ar fi consumat un anumit tip de alcool sanitar. Noua dintre acestea au fost gasite decedate, iar una a murit la spital. Trebuie precizat faptul ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman.…

- In cursul zilei de astazi, 19 martie 2020, au fost aplicate alte patru sancțiuni unor persoane din județul Alba care nu au respectat autoizolarea la domiciliu impusa de autoritați, in momentul in care s-au intors in țara. In momentul de fața, in județul nostru este un caz confirmat de coronavirus, 729…

- Ultimele patru persoane decedate sunt femei confirmate cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09: una in varsta de 41 de ani, din judetul Iasi, una de 79 de ani, din judetul Neamt, o alta de 64 de ani, din Bucuresti, si o femeie de 43 de ani, din judetul Iasi.Niciuna din cele patru persoane nu fusese…