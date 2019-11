Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…

- Deputații din Blocul ACUM spun ca vor accepta invitația președintelui țarii, de a discuta cu el, maine, in Parlament, insa nu știu daca vor veni separat, fracțiunea PAS și cea a Platformei DA, așa cum dorește Igor Dodon. Pe de alta parte, ei susțin ca iși asuma riscul caderii Guvernului și nu vor renunța…

- Deputatul Partidului Democrat din Moldova, Andrian Candu a declarat ca PD retrage moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Sandu, deoarece ințelege ca aceasta nu va intruni numarul necesar de voturi.

- Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca urmeaza sa fie publicata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) documentatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Nordului, ofertele urmand sa poata fi depuse pana in ianuarie 2020. "Am fost informat…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in cadrul…

- Importurile de gaze ale tarii in luna august 2019 s-au ridicat la 2.229.828 MWh, de 3,5 ori mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) si analizate de AGERPRES. In august 2018, importurile erau de doar…

- Liderul USR Dan Barna a anuntat pe Facebook ca marti va merge la o noua runda de consultari la Palatul Cotroceni. USR pune patru conditii pentru a vota in Parlament un Guvern PNL, plus angajamentul pentru alegeri anticipate.