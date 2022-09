Adjunctul șefului IPJ Caraș Severin iși amenința sublaternii, dupa ce aceștia au sancționat transportatorii care incalca legislația, dar și pe cei care golesc padurile de materialul lemnos, in mod fraudulos, susțin reprezentanții Sindicatului Europol. Potrivit unei inregistrari publicate de Sindicatul Europol, polițiștii sunt certați și amenințați ca „și-au facut datoria”. “Incepand cu data de 17, […] The post AUDIO. Adjunctul șefului IPJ Caraș Severin, inregistrat cum iși amenința subalternii, care au sancționat pe „cine nu trebuie”: “Va mut pe toți” appeared first on Știri online, ultimele știri,…