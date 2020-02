LECTIA PNL… Dupa cum se stie, in aceste zile, la Parlament au loc audierile ministrilor propusi pentru Guvernul Orban II. Cu dispute sau pe baza unor discutii punctuale, mai multi ministri au primit aviz pozitiv in comisiile de specialitate. „Audierile s-au transformat in adevarate colocvii, intinse pe o ora si jumatate sau chiar doua ore, [...]