Audierile miniștrilor din Cabinetul Cîțu încep marți. Calendarul discuțiilor din comisii ​Audierile ministrilor propusi pentru Guvernul Florin Cîtu încep marți și vor continua miercuri si joi. Singura schimbare fața de Guvernul Ludovic Orban este la Ministerul Finantelor, unde propus este Lucian Ovidiu Heius, transmite Mediafax.

&"Am adoptat calendarul de audiere a ministrilor propuși în comisiile parlamentare reunite pentru urmatoarele trei zile, deci începând cu ziua de mâine (marți – n.r.), urmând ca la începutul saptamânii viitoare BPR-urile sa se reuneasca pentru a stabili programarea sedintei de plen reunit. A fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

