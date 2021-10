Stiri pe aceeasi tema

- Mai intai, Biroul Politic National al PNL se va reuni in sedinta in format de videoconferinta, pentru a valida lista ministrilor liberali si programul de guvernare al Cabinetului Nicolae Ciuca, care au fost aprobate, vineri, de Biroul Executiv al liberalilor.De asemenea, UDMR a decis in sedinta Consiliului…

- Liderii PNL se reunesc, sambata, intr-o ședința online, pentru a valida lista ministrilor liberali si programul de guvernare al Cabinetului Nicolae Ciuca, iar ulterior acestea vor fi depuse la Parlament. Florin Cițu a anunțase de ieri, intr-o conferința de presa, ca liberalii merg la vot cu un guvern…

- Noutatile din lista propusa Biroului Politic National al PNL de catre Biroul Executiv sunt nominalizarea Alinei Gorghiu la Justitie, a fostului ministru al Justitiei Catalin Predoiu la Aparare, a lui Florin Roman la Economie, a fostului ministru al Fondurilor Europene Marcel Bolos la Transporturi, a…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, lista cu propunerile de ministri pentru portofoliile PNL din noul Cabinet. Potrivit anuntului facut de Ciuca la finalul Biroului Executiv al PNL, propunerile sunt: Alina Gorghiu – Ministerul Justitiei, Florin Roman – Ministerul Economiei, Catalin Predoiu…

- „USR nu va vota acest guvern minoritar, așa cum am spus-o in repetate randuri. USR susține refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR, la fel, așa cum am spus-o in repetate randuri, insa PNL, prin decizia de a merge inainte, prin decizia din zilele trecute de a nu flexibiliza mandatul premierului…

- Liderul PNL Florin Citu a anuntat ca lista Guvernului si programul de guvernare aprobate de Biroul Executiv vor fi votate sambata de Biroul Politic National. ”Am prezentat in BEx propunerile pentru ministere. PNL va propune pentru Ministerul Justiaiei pe Alina Gorghiu, pentru Economie pe Florin Roman,…