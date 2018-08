Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casație și Justiție acuza presiuni in dosarul care privește violențele din Piața Victoriei, din 10 august.”In urma activitaților desfașurate in cursul zilei de astazi, 17 august 2018, in dosarul privind anchetarea evenimentelor ce au avut loc cu ocazia…

- Procurorii militari continua audierile in dosarul protestelor din 10 august Proteste 10 august 2018. Arhiva Foto: Agerpres Procurorii militari continua audierile în dosarul protestelor de vinerea trecuta, din Piata Victoriei. Pâna acum, peste 200 de persoane au depus plângeri…

- Numarul plangerilor in dosarul violentelor de la protestul din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 206, iar pana acum au fost facute 81 de audieri, a anuntat miercuri seara Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Parchetul General a confirmat ieri faptul ca Sectia Militara a institutiei preia ancheta privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, pentru a uni toate denunturile într-un singur dosar, fiind avute în vedere si plângerile depuse

- Florin Calinescu critica dur modul in care s-a incheiat protestul Diasporei din Piața Victoriei. “Penibilul comunicat al jandarmeriei vrea sa demonstreze ca a acționat legal. La ordinul unei madam prefecte, care presupun ca era treaza la ora aia. Livulica, nu pun botul. Ai facut-o si p-asta. Ai mainile…

- Protestul romanilor din Diaspora este dezbatut si in presa internationala, marele eveniment va avea loc vineri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. Associated Press, citat de ABC News, New York Times si The Washington Post, titreaza ca, „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de protestul…

- Lucian Onea a depus, miercuri, la Parchetul General, inregistrari de la audierea Andreei Cosma și a lui Vlad Cosma, in care cei doi susțin ca nu au indoieli privind imparțialitatea magistratului, potrivit Curentul.ro.Potrivit sursei citate, in prima filmare depusa la PICCJ, Andreea Cosma declara…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…