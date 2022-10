Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara si jandarmii de la Trupele Speciale de Interventie fac luni mai multe perchezitii, printre care una la sediul NIS Petrol, companie sarba, controlata de grupul rusesc Gazprom Neft.

