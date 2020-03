Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, ca Romania este pregatita in acest moment pentru un eventual flux de migranti. El a precizat ca tara noastra are o capacitate de cazare pentru migranti de 1.300 de locuri, cu posibilitatea extinderii pana la 2.700 de locuri. Plan de masuri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat miercuri ca Romania va oferi Greciei 25 de tone de ajutoare, in valoare de peste un milion de lei, in contextul unui eventual val de refugiati. Potrivit ministrului de Interne, Guvernul a decis sa ofere, din stocurile Rezervelor Nationale de Stat,…

- Ministrul propus al Finantelor Publice, Lucian Ovidiu Heius, a declarat marti ca va avea trei obiective majore, respectiv asigurarea resurselor financiare pentru functionarea statului, asigurarea unui climat favorabil si predictibil pentru mediu de afaceri si realizarea stabilitatii economiei romanesti.…

- Potrivit informațiilor prezentate in ședința C.J.S.U – Hunedoara din data de 24 februarie 2020, locuitorii județului au la dispoziție doua numerele de telefon ale Direcției de Sanatate Publica: 0254 225 242 și 0768 193 639, pentru informații, sesizari sau intrebari legate de coronavirus. Prefectul…

- Potrivit informațiilor prezentate in ședința C.J.S.U – Hunedoara din data de 24 februarie 2020, locuitorii județului au la dispoziție doua numerele de telefon ale Direcției de Sanatate Publica: 0254 225 242 și 0768 193 639, pentru informații, sesizari sau intrebari legate de coronavirus. Prefectul…

- Avand in vedere publicarea, in Monitorul Oficial, a Decretului nr. 129 din 19 februarie 2020 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca fostul adjunct al IPJ Olt, comisarul sef Nicolae Alexe, a fost destituit din Politie, el fiind cel care a fost la comanda in ziua in care s-a intrat in casa lui Gheorghe Dinca, de la Caracal.Vela a declarat ca urmeaza sa fie destituiti si ceilalti…

- Ministrul Internelor, Marcel Vela, a declarat vineri ca este exclusa implicarea altor politicieni decat din PSD in evenimentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei, informeaza Agerpres."Dreapta, daca ne referim probabil la spectrul politic, nu are nicio legatura cu aceasta problema grava care s-a…